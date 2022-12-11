وقدم نجم مانشستر يونايتد التهنئة لأسود الأطلس بالتأهل المستحق إلى مربع المونديال الذهبي.

قال برونو فيرنانديز لاعب وسط المنتخب البرتغالي، إن "الإقصاء أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم كان أمرًا مؤلمًا عليه وعلى جميع زملائه".

وكتب فيرنانديز على صفته الرسمية بفيسبوك قائلا: "من الصعب وصف كل ما شعرنا به بمجرد انتهاء المباراة. لقد انهار حلمنا (...) فعلنا كل شيء لجعله ينتهي بشكل مختلف.. إنه أمر محزن ومؤلم لأن تمثيل بلدنا يعني أكثر بكثير من مجرد لعب كرة القدم".

وأضاف لاعب الوسط البرتغالي: "على الرغم من الإقصاء، أنا فخور جدًا بكوني برتغاليًا". وهنأ النجم البرتغالي المتنخب المغربي على "المبارات الرائعة والتأهل لنصف نهائي المونديال عن استحقاق"

وضرب رفاق حكيمي موعدا تاريخيا في نصف نهائي مونديال قطر، حيث يواجه المنتخب المغربي، يوم الأربعاء، نظيره الفرنسي الذي خطف بطاقة التأهل بثنائية ماقبل هدف في مرمى إنجلترا.