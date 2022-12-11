قال وليد الركراكي مدرب المغرب بعد نهاية مباريات الدور الأول، واحتلال فريقه الصدارة على حساب منتخبات عريقة مثل بلجيكا وكرواتيا: "لم لا نفوز بكأس العالم؟

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قبل انطلاق المونديال كان للكاميروني صامويل إيتو رئيس اتحاد الكرة في بلاده تصريحا جلب له السخرية، عندما قال إن المغرب والكاميرون سيلعبان النهائي وستتوج أسود الكاميرون باللقب

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