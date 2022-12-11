سجل أوريلين تشواميني وأوليفييه جيرو لتفوز فرنسا 2-1 على إنجلترا، وتتأهل حاملة اللقب لمواجهة المغرب في الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم، بعدما تعادل هاري كين من ركلة جزاء ثم أطاح بركلة أخرى قرب النهاية.

وأصبحت فرنسا تحتاج إلى انتصار واحد لتصبح أول بطلة تبلغ النهائي في نسختين متتاليتين منذ فعلتها البرازيل في 2002، وتحتاج إلى انتصارين لتصبح ثالث فريق يحتفظ باللقب بعد البرازيل 1962 وإيطاليا في 1938.

وبذلت فرنسا الكثير من الجهد قبل أن تنتصر في أول مواجهة إقصائية أمام غريمتها إنجلترا في ختام منافسات دور الثمانية.

وتقدمت فرنسا بهدف بعد مرور 17 دقيقة، حيث استغلت استمرار شكوى إنجلترا من عدم احتساب خطأ للاعبها بوكايو ساكا، ومرر جريزمان الكرة إلى تشواميني ليطلق تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في شباك الحارس جوردان بيكفورد.

وحاولت إنجلترا التعويض وضغطت لكنها افتقرت لدقة اللمسة الأخيرة رغم أن الحارس هوجو لوريس احتاج إلى التدخل لإنقاذ محاولة من زميله في توتنهام هوتسبير كين ثم أبعد محاولة أخرى من قائد إنجلترا.

وتألق لوريس مجددا بعد الاستراحة وأنقذ تسديدة قوية من جود بلينجهام لاعب الوسط مع استمرار ضغط المنتخب الإنجليزي.

وتعرض بعد ذلك ساكا، الذي كان أخطر لاعبي إنجلترا في الشوط الأول، لخطأ من تشواميني، ونفذ كين ركلة الجزاء بنجاح في شباك لوريس ليعادل رقم وين روني القياسي مع إنجلترا بتسجيل 53 هدفا.

ولعبت إنجلترا بثقة كبيرة بعد الهدف، وكاد هاري مجواير أن يسجل بضربة رأس لكنها أخطأت المرمى بقليل.

لكن فرنسا نجحت في الجانب الآخر بعدها في هز الشباك حيث أرسل جريزمان كرة عرضية حولها جيرو، رغم الرقابة من مجواير، إلى داخل المرمى من مدى قريب ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في البطولة.

وحصل كين على فرصة جديدة للتعادل، بعدما احتسب حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء بسبب خطأ من تيو هرنانديز ضد البديل ميسون ماونت، لكن قائد إنجلترا أطاح بالكرة عاليا قبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق أمام أكثر من 68 ألف متفرج.

وقبل نهاية الوقت بدل الضائع مباشرة، سدد البديل ماركوس راشفورد ركلة حرة من حافة منطقة الجزاء لكنها جاءت أعلى المرمى مباشرة، ليخسر المنتخب الإنجليزي للمرة السابعة في ظهوره العاشر في دور الثمانية بكأس العالم.

وستلعب فرنسا في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء أمام منتخب المغرب الذي صعق البرتغال وخرج فائزا 1-صفر اليوم ليصبح أول فريق عربي أو أفريقي يبلغ المربع الذهبي في تاريخ المسابقة.

وفي المباراة الأخرى بقبل النهائي ستلعب الأرجنتين مع كرواتيا.