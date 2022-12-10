المغرب فاز بهدف نظيف على البرتغال ليصعد إلى نصف نهائي المونديال وينتظر الفائز من مواجهة إنجلترا وفرنسا في نصف النهائي من أجل البحث عن انجاز أكبر بالصعود إلى نهائي كأس العالم.

أرقام حائرة

- سجل ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب مباراته رقم 50 دوليا أمام البرتغال، ليصبح أول حارس في تاريخ إفريقيا يحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات خلال نسخة واحدة من بطولة كأس العالم.

- فشل كريستيانو رونالدو للمرة الثامنة في تسجيل أي هدف في الأدوار الإقصائية ببطولة كأس العالم، رغم خوضه 570 دقيقة في تلك الأدوار، وتسديد الكرة 27 مرة على مرمى الخصوم، لكن دون إصابة الشباك.

- حقق المغرب أول فوز لقارة إفريقيا بربع نهائي كأس العالم، بعد ثلاث محاولات للكاميرون والسنغال وغانا في أعوام 1990 و2002 و2010 باءت كلها بالفشل.

- منتخب البرتغال ارتكب الخطأ الثالث الذي يؤدي إلى هدف في بطولة كأس العالم، في لعبة هدف فوز المغرب الذي سجله يوسف النصيري بارتقاء رائع.

- يوسف النصيري بطل مباراة المغرب والبرتغال بات أكثر لاعب مغربي يسجل أهداف في بطولة كأس العالم بعدما وصل إلى الهدف رقم 3.

- وصل وليد الركراكي إلى نصف نهائي كأس العالم، بأقصر رحلة لمدير فني في التاريخ بعد أوتو غلوريا مع البرتغال عام 1966، حيث حقق مدرب المغرب انجازه في مباراته الدولية رقم 8 كمدرب لفريقه، مقابل 5 مباريات لأوتو غلوريا.