وقال مدرب "أسود الأطلس" وليد الركراكي: "كانت مباراة صعبة جدا.. تلقينا صباح اليوم نبأ غياب نايف أكرد ونصير مزراوي.. كما أن اللاعب سايس لعب مصابا.. كل اللاعبين تقاتلوا وكانوا رجالا.. المهم هو أن المغرب في نصف النهائي.. جهزوا أنفسكم لنصف النهائي".

وذكر حارس المنتخب المغربي ياسين بونو، في تصريح صحفي: "لا أملك الكلمات لوصف هذا الإنجاز.. من الصعب فعلا التعليق على هذه اللحظة".

وأضاف: "أشكر كل الجماهير، وأشكر اللاعبين الذين قدموا كل ما في جعبتهم رغم إصابة بعضهم".

أما متوسط الميدان سفيان أمرابط فقال: "الله معنا، أحمد الله وأشكر كل الجماهير التي دعت أجلنا.. هذا الإنجاز هو من أجلكم .. سنفعل كل شيء لجعلكم فخورين بنا".

وأردف قائلا: "هذا إنجاز لا يصدق.. نحن الآن في نصف النهائي.. هو أمر نستحقه وقاتلنا من أجله منذ اليوم الأول".

أما المهاجم سفيان بوفال فقال: "يبدو أنني أحلم ولا أريد الاستيقاظ من النوم.. أشكر كل الجماهير.. نحن اليوم في نصف النهائي ومازال الخير أمامنا.. قدمنا كل شيء ولم يخب ظننا.. لن نتوقف".

من جهته، قال رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع: "الفريق المغربي في المربع الذهبي ولله الحمد.. هذا أكبر وأحسن هدية للجمهور المغربي المتعطش والواقف إلى جانب اللاعبين".

وتابع: "هو أيضا هدية لجميع الجماهير العربية والإفريقية أينما كانت.