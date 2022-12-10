نهاية الشوط الأول بتقدم المغرب على البرتغال 1-0

- الدقيقة 47: عطية الله يضيع هدفا ثانيا محققا للمغرب.

- الدقيقة 41: هدف أول للمغرب بأقدام النصيري

- الدقيقة 35: اللاعب المغربي بوفال يسدد كرة في يد الحارس.

- الدقيقة 34: أملاح يضيع فرصة للمنتخب المغربي.

- الدقيقة 31: تسديدة قوية للاعب فيليكس شكلت خطورة على مرمى المغرب.

- الدقيقة 30: مرور نصف ساعة على الشوط الأول والتعادل السلبي مستمر.

- الدقيقة 25: رأسية النصيري تذهب بعيدة عن مرمى كوستا.

- الدقيقة 23: تدخل قوي في حق حارس المغرب، ياسين بونو.

- الدقيقة 18: حكيم زياش يسدد الكرة بقوة لكنها ذهبت بعيدا عن المرمى.

- الدقيقة 16: التعادل السلبي مستمر بين المنتخبين.

- الدقيقة 13: ضربة خطأ للبرتغال

- الدقيقة12: 73 في المئة نسبة استحواذ البرتغال على الكرة، مقابل 20 في المئة للمغرب.

- الدقيقة 6: لاعب المغرب النصيري يضرب كرة برأسه وتذهب فوق مرمى البرتغال.

- الدقيقة 4: ضربة خطأ للمنتخب البرتغالي كاد أن يفتتح بها التسجيل لولا تدخل الحارس ياسين بونو.

بداية المباراة

وتجرى المباراة على أرضية ستاد الثمامة، ويديرها الحكم فاكوندو تيلو، بمساعدة إيزيكيل برايلوفسكي وغابرييل تشاد وإيفان أركيس بارتون سيسنيروس.

وفيما يلي تشكيلة المغرب: ياسين بونو - أشرف حكيمي - سفيان أمرابط - غانم سايس - حكيم زياش - عز الدين أوناحي - سليم أملاح - سفيان بوفال - جواد ياميق - يوسف النصيري - يحيى عطية الله.

وضمت تشكيلة البرتغال: ديوغو كوستا - ديوغو دالوت - بيبي - روبن دياز - رافائيل غوريرو - أوتافيو - كارفاليو - سيلفا - برونو فيرنانديز - غونزالو راموس - جواو فيليكس.