ولم يصل المغرب من قبل إلى نصف النهائي، ويأمل في أن يكون أول فريق عربي وإفريقي يظهر في المربع الذهبي، لكن المنتخب البرتغالي فعلها أكثر من مرة، كان آخرها في مونديال 2006.

وكشف موقع "ذا أناليست" المتخصص بإحصائيات كرة القدم، عن توقعاته بشأن هذه المواجهة، حيث قال إن نسبة فوز البرتغال تصل إلى نحو 56 في المئة، مقابل نحو 20 في المئة لـ"أسود الأطلس".

توقعات "غوغل" لم تختلف هي الأخرى، حيث منحت نسبة 56 في المئة للبرتغال و20 في المئة للمغرب.

كما رجح "الباندا سهيل" الشهير فوز "برازيل أوروبا" ومروره إلى نصف نهائي "مونديال 2022.

وكان المغرب تأهل إلى الربع بعد فوزه على إسبانيا بالركلات الترجيحية، فيما فازت البرتغال على سويسرا بنتيجة 6-1.