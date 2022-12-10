وبسيناريو جنوني، أبقت الأرجنتين على حلم التتويج الأول منذ 1986 وبلغت نصف نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بفوزها بركلات الترجيح 4-3 على هولندا بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 2-2 الجمعة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن طريقة احتفال النجم الأرجنتيني بهدفه أثارت الكثير من الجدل، حيث انتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر ميسي يقف أمام دكة بدلاء هولندا ويحتفل بوضع يديه على رأسه ويغطي أذنيه.

وأوضح المصدر أن "ليو" حاول تقليد أسطورة الأرجنتين خوان رومان ريكيلمي في طريقة احتفاله.

وأبرزت الصحيفة الإسبانية أنه من غير الواضح ما إذا كان ميسي حاول استفزاز المدرب الهولندي لويس فان خال، خاصة وأن اللاعب البالغ من العمر 35 عاما بدا محبطا بعد إدراك منتخب "الطواحين" التعادل.

من جهتها، فسرت صحيفة "أولي" الأرجنيتينة احتفال ميسي بالقول إن قائد "التانغو" سعى لرد الاعتبار لمواطنه ريكيلمي بعدما تعرض لسوء معاملة من المدرب الهولندي خلال فترة عملهما معا في نادي برشلونة.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي، توجه نجم باريس سان جرمان إلى مقاعد بدلاء هولندا، ودخل في مواجهة حادة مع فان غال.

وبعد انتهاء ركلات الترجيح، وجه ميسي هجوما للمدرب الهولندي المخضرم، بينما وصف لاعبا هولنديا بـ"الأحمق".

وقال ميسي: "يسوق لنفسه بأنه يلعب كرة قدم جيدة، لكنه كان يعتمد فقط على المهاجمين طوال القامة، والكرات الطولية العشوائية".