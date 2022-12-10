وقال نوير في رسالة على انستغرام "مرحباً أيها الشبان، ماذا يمكنني أن أقول، كان بالإمكان أن أحظى بنهاية عام أفضل من ذلك. خلال بحثي عن السكينة عبر التزلج، تعرضت لكسر في القسم السفلي من الساق".

وأضاف الحارس الألماني المخضرم "العملية الجراحية التي خضعت لها في الأمس كانت ناجحة. شكراً جزيلاً للأطباء! لكن يؤلمني أن أعرف بأن الموسم الحالي انتهى بالنسبة لي".

ويعد نوير أول حارس ألماني يشارك بشكل أساسي في 4 بطولات لكأس العالم، وهو أكثر حارس مشاركة في المونديال برصيد 19 مباراة.