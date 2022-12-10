في دور الستة عشر، أطاح أسود الأطلس بالماتادور ليتأهل لمواجهة البرتغال التي سحقت سويسرا بسداسية، فيما نجحت إنجلترا بإخراج السنغال، بينما تمكنت فرنسا من الفوز بولندا.

مباريات اليوم

ستجري المباراة الأولى على استاد الثمامة في الساعة 19:00 بتوقيت أبوظبي، بين المغرب والبرتغال.

وسبق للمنتخبين أن التقيا مرتين تقاسما فيهما الفوز، حيث فازت البرتغال في آخر لقاء جمعهما في مونديال روسيا عام 2018 بهدف وحيد أحرزه كريستيانو رونالد.

وكان اللقاء الأول، الذي جرى في مونديال المكسيك عام 1986، قد شهد فوز المغرب على البرتغال بثلاثة أهداف لهدف، وأحرز أهداف المغرب اللاعبان عبد الرزاق خيرين (هدفين) وكريمو ميري (هدف).

وتعلق الجماهير العربية آمالا كبيرة على أسود الأطلس لبلوغ نصف نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخهم.

ولن تكون المباراة سهلة بالنسبة إلى المغرب، وبالتأكيد لن تكون سهلة للبرتغال، ذلك أن عرين أسود الأطلس لم يتلقى سوى هدف وحيد وجاء بنيران صديقة، ما يعني أنه أقوى دفاع في البطولة، بينما يعتبر هجوم البرتغال الأقوى على الإطلاق، حيث سجل 12 هدفا مقابل 5 أهداف دخلت مرماه.

يشار إلى أن النجم الجزائري، رياض محرز، وجه قبل مواجهة المغرب البرتغال في ربع النهائي رسالة أثني فيها على أداء أسود الأطلس، مؤكدا على قدرتهم على الفوز في ربع النهائي.

ويعتبر المنتخب المغربي أول فريق عربي ورابع فريق إفريقي يصل إلى دور الثمانية، بينما تمكن منتخب البرتغال من تحقيق ذلك آخر مرة في بطولة كأس العالم في ألمانيا عام 2006 بعد الخسارة أمام فرنسا.

المباراة الثانية سيكون طرفاها فرنسا المدافعة عن اللقب، الذي حصلت عليه مرتين سابقا، وإنجلترا التي فازت فيه مرة واحدة في تاريخها.

وستجري المباراة في الساعة 23:00 بتوقيت أبوظبي على استاد البيت.

يشار إلى أن منتخبي الأرجنتين وكرواتيا تأهلا أمس الجمعة إلى الدور نصف النهائي بفوزهما على هولندا والبرازيل بركلات الترجيح بعد تعادل المنتخبات الأربعة بهدف لكل منها في الوقتين الأصلي والإضافي.

وبهذا يلتقي المنتخبان الكرواتي والأرجنتيني يوم الثلاثاء المقبل على استاد لوسيل في أولى مواجهات الدور نصف النهائي.