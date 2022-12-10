المنتخب الإنجليزي بلغ نصف نهائي المونديال الماضي، لكن انتهت مسيرته عند هذا الحد، بينما وصل المنتخب الفرنسي إلى المربع الذهبي ليتقدم إلى النهائي ثم معانقة اللقب والتتويج.

مهمة إيقاف مبابي

المهمة الأولى لمنتخب إنجلترا في ربع النهائي تكمن في كيفية إيقاف كيليان مبابي هداف بطولة كأس العالم برصيد 5 أهداف، وأخطر لاعبي بطل العالم، لكن السؤال الأبرز في الإعلام الإنجليزي هو كيف يفعل غاريث ساوثغيت مدرب الأسود الثلاثة ذلك؟

غاري نيفيل لاعب المنتخب الإنجليزي السابق وأحد أشهر المحللين في بلاده، قال إن كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي قد يكون الحل الأمثل للتعامل مع مبابي نظرا لسرعته الكبيرة.

نيفيل قال في تصريحات لـ"آي تي في" إن مهمة إيقاف مبابي لا تعتمد فقط على كايل ووكر، وإنما لاعبي خط الوسط بقيادة جوردان هندرسون وجودي بيلينغهام وديكلان رايس، بالإضافة إلى معاونة قلبي الدفاع جون ستونز وهاري ماغواير، مشيرا إلى أن تقارب الخماسي من بعضهما البعض في المناطق الدفاعية سيساعدهم على تقليل المساحات التي ينطلق من خلالها مبابي نحو المرمى، وسيسهم ذلك في عزل اللاعب وعدم وصول الكثير من التمريرات إليه.

كايل ووكر علق على الحديث عن مواجهته المرتقبة ضد مبابي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة قائلا: "إنها ليست رياضة فردية، هي لعبة جماعية، قد أنجح في إيقافه ونخسر، وقد ينجح في المرور مني ونفوز".

إبراهيما كوناتي مدافع فرنسا قال إن ووكر ومبابي لاعبان رائعان والمنافسة بينهما ستكون ممتعة، مضيفا: "لا يمكنني الانتظار لمتابعة صراعهما في الملعب، لكن على ووكر أن ينتبه لأن مبابي سيجعل الموقف معقدا".

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