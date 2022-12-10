تُستأنف منافسات دور الثمانية في بطولة كأس العالم، بمواجهة يترقبها الوطن العربي بشكل خاص كما ينتظرها العالم، بين منتخب المغرب، أول ممثل للعرب في ربع النهائي، ضد منتخب البرتغال.