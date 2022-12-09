البرازيل - كرواتيا

الملعب: استاد المدينة التعليمية

المدينة: الدوحة

دور ربع النهائي

الحكم: الإنجليزي مايكل أوليفر

وبعد 120 دقيقة متقاربة، تعادل فيها المنتخبان 1-1 بعد الوقت الإضافي، ذهبت مباراة دور ربع النهائي إلى ركلات الترجيح.

وفي الركلات الترجيحية، نجح منتخب كرواتيا في "قهر" البرازيل، بفضل الحارس المتألق دومينيك ليفاكوفتش، الذي صد ركلة رودريغو، حيث انتهت الركلات بنتيجة 4-2 لكرواتيا.

وأضاع المدافع البرازيلي ماركينيوس ركلة الجزاء الحاسمة، ليرسل كرواتيا إلى نصف النهائي، بانتظار الفائز من لقاء الأرجنتين وهولندا، في وقت لاحق الجمعة.

وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 0-0، تقدم المنتخب البرازيلي بهدف رائع لنيمار، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.

ولكن كرواتيا خطفت هدف التعادل في الدقيقة 117، بينما كانت البرازيل تتجه للفوز، بفضل هدف للمهاجم البديل برونو بيتكوفيتش.