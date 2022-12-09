وقال فونتي في تدوينة صوتية، إن البرتغال تعلب كفريق بشكل أفضل بدون رونالدو، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن موقع A BOLA الرياضي.

وأوضح فونتي: "مجرد وجود رونالدو في الملعب يجعل لاعبي الفريق يمررون الكرة إليه بشكل آلي، إلا أنه عندما لا يشارك في المباريات، يلعب الجميع بروح الفريق الواحد كما حدث أمام سويسرا".

وتابع: "لعب الجميع في مباراة سويسرا بسلاسة دون الاعتماد على لاعب محوري واحد. ساهم الجميع في صنع الفوز".

وأشار المدافع البرتغالي في ختام حديثه إلى أنه من الصعوبة بمكان تغيير شخصية رونالدو، مشددا على أنه من الجيد للبرتغال في اللقاء القادم أن "يكون جالسا على مقاعد البدلاء".

أزمة رونالدو

- فجرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، مفاجأة من العيار الثقيل حول قائد المنتخب رونالدو، وكواليس وجوده على مقاعد البدلاء ضد سويسرا في ثمن نهائي مونديال "قطر 2022".

- نشرت الصحيفة على غلافها، الخميس، عنوانا رئيسيا يقول "رونالدو هدد بالرحيل".

- كشفت الصحيفة البرتغالية، أن "الدون" هدد بالرحيل عن معسكر بلاده في كأس العالم، فور علمه بجلوسه على دكة البدلاء خلال لقاء سويسرا.

- من ناحيته، نفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بشكل قاطع ما أثير عن تهديد رونالدو بالرحيل عن معسكر منتخب البرتغال في كأس العالم بسبب جلوسه على دكة البدلاء أمام سويسرا.

- يبدو أن الأزمة بين رونالدو والمدير الفني للمنتخب فرناندو سانتوس، بدأت خلال مواجهة كوريا الجنوبية بدور المجموعات.

- عندما قرر سانتوس استبدال رونالدو في الدقيقة 65 والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وظهر رونالدو غاضبا أثناء خروجه.

- التقطت وسائل الإعلام الكلمات التي رددها رونالدو خلال خروجه من أرض الملعب، قائلا: "أنت متعجل جدا لإخراجي".

- كان الغضب واضحا للغاية على وجه "الدون" وهو ما علق عليه المدرب خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء سويسرا، مؤكدا أنه أمر غير مقبول، وقرر على إثره معاقبة رونالدو بوضعه على دكة البدلاء في مباراة سويسرا الأخيرة.

استبعاد رونالدو أمام سويسرا