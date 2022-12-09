وتزامل إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي حاليا مع ميسي في برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد هو 2009-2010، لكن العلاقة بينهما استمرت بعد رحيل النجم السويدي عن "كامب نو".

وعندما سئل عن أمنيته لبطل المونديال، قال إبراهيموفيتش الذي لا يشارك في كأس العالم لموقع "433": "أتمنى أن تفوز الأرجنتين من أجل ميسي".

ويلتقي منتخب الأرجنتين نظيره الهولندي في دور الثمانية، الجمعة، في مواجهة لن تكون سهلة لزملاء ميسي صاحب الـ35 عاما، الذي يخوض المونديال الأخير في مسيرته.

وعادة ما يقارن ميسي بأسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا، إلا أن الأخير نجح في التتويج بكأس العالم عام 1986، وهو الإنجاز الوحيد الذي ينقص خليفته.