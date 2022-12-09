وحل رونالدو هداف البرتغال التاريخي وأكثر لاعب خاض مباريات دولية باسمها، بديلا في الدقائق الأخيرة من مباراة انتهت بالفوز 6-1 على سويسرا في دور الـ16، بعد أن استبعده المدير الفني من التشكيلة الأساسية بعد نوبة غضب بسبب استبداله أمام كوريا الجنوبية.

وأشرف الإيطالي أنشيلوتي على تدريب رونالدو لمدة موسمين في ريال مدريد، وهذه تصريحاته لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الرياضية الإيطالية:

• "ربما لايزال رونالدو يشعر بأنه في العشرينات من عمره لأنه في حالة بدنية جيدة".

• "لقد دربته لعامين ولم تكن هناك أي مشاكل. في الواقع كان هو من يعمل على حل المشاكل من أجلي".

• "يتدرب كريستيانو جيدا ويهتم بالتفاصيل، وهو ما جعل كل الأمور سهلة بالنسبة لي. إنه لاعب استثنائي".

ونفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الخميس، ما تردد في وسائل إعلام عن تهديد رونالدو بمغادرة المنتخب خلال كأس العالم، بعد أن استبعده المدير الفني فرناندو سانتوس من التشكيلة الأساسية.

وأصدر رونالدو، الذي لم يسجل أي هدف منذ تسديد ركلة جزاء ناجحة في المباراة الافتتاحية للبرتغال أمام غانا، بيانا قال فيه إن الفريق "مجموعة متحدة جدا بحيث لا يمكن كسرها بفعل قوى خارجية".

وسيلتقي منتخب البرتغال نظيره المغربي في دور الثمانية، السبت.