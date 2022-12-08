وصل كأس العالم لمراحله الأخيرة، وبدأت الإثارة تصل لأعلى مستوياتها، لتكشف عن نهائيات مبكرة في دور الثمانية، من أبرزها مواجهة السبت بين الأرجنتين وهولندا.