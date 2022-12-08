ولم يكتف ماتيو ميسي، الابن الأوسط لليونيل ميسي، بالجلوس هادئا خلال المباراة، وظل واقفا يحاول الشغب، رغب محاولات والدته أنتونيلا لتهدئته وإجلاسه.

وفي فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر ماتيو وهو يحاول رمي علكة من فمه على الجماهير، ورغم محاولات والدته منعه، إلا إنه ألقاها لاحقا على الجالسين في المدرجات السفلية، مما تسبب له بتوبيخ من أنتونيلا.

مقطع ماتيو الذي يعرف بأنه الابن المشاغب لميسي، تم تداوله كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعلا كبيرا من النشطاء الذين أعجبهم الموقف المضحك.

يذكر أن ماتيو الابن الوسط لميسي، ويبلغ من العمر 7 أعوام، يكبره تياغو ميسي (10 أعوام) ويصغره شيرو (4 أعوام).