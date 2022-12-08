ونشرت الصحيفة على غلافها، الخميس، مانشيت بعنوان: "رونالدو هدد بالرحيل".

وكشفت الصحيفة البرتغالية، أن "الدون" هدد بالرحيل عن معسكر بلاده في كأس العالم، فور علمه بجلوسه على دكة البدلاء خلال لقاء سويسرا.

ومن ناحيته، نفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بشكل قاطع ما أثير عن تهديد كريستيانو رونالدو بالرحيل عن معسكر منتخب البرتغال في كأس العالم بسبب جلوسه على دكة البدلاء أمام سويسرا في ثمن النهائي.

ويبدو أن الأزمة بين رونالدو والمدير الفني للمنتخب فرناندو سانتوس، بدأت خلال مواجهة كوريا الجنوبية بدور المجموعات.

عندما قرر سانتوس استبدال رونالدو في الدقيقة 65 والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وظهر رونالدو غاضبا أثناء خروجه.

والتقطت وسائل الإعلام الكلمات التي رددها رونالدو خلال خروجه من أرض الملعب، قائلا: "أنت متعجل جدا لإخراجي".

وكان الغضب واضحا للغاية على وجه "الدون" وهو ما علق عليه المدرب خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء سويسرا، مؤكدا أنه أمر غير مقبول، وقرر على إثره معاقبة رونالدو بوضعه على دكة البدلاء في مباراة سويسرا الأخيرة.

استبعاد رونالدو أمام سويسرا

كشف المدير الفني لمنتخب البرتغال سانتوس، سبب الاستبعاد المفاجئ للقائد رونالدو من قائمة الأساسيين ضد سويسرا.

قال سانتوس إن قرار استبعاد القائد من التشكيلة الأساسية كان "تكتيكيا"، رغم ما بدا أنه غضب من جانب رونالدو عقب استبداله أمام كوريا الجنوبية بآخر مواجهات المجموعة الثامنة.

أوضح سانتوس: "شرحت الأمر بالفعل. لن أشرح ذلك مرة أخرى. إنهم (لاعبو سويسرا) مختلفون. (استبعاد رونالدو) كان من خطة المباراة".

أضاف: "لا توجد مشكلة بيني وبين رونالدو. لقد كنا أصدقاء لسنوات عديدة. اللاعبون يتخذون القرارات. الأمور لا تؤثر علينا".

مقطع فيديو

وأثار مقطع فيديو يظهر خروج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الملعب وحيدا ومباشرة، أثناء احتفال لاعبي الفريق بالفوز على سويسرا 6-1 في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء.

وقدم جونكالو راموس، الذي حلّ بديلا لرونالدو، أداءً مبهرا، حيث سجل ثلاثية مرمى سويسرا خلال المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل.