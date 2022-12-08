ووفقا لموقع "فوت ميركاتو"، عقد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، اجتماعا "سريا" مع أشخاصا يمثلون أمرابط، للحديث حول إمكانية الانتقال.

وقال الموقع إن المفاوضات ستتكثف بين معسكر ليفربول ومعسكر أمرابط فور انتهاء مونديال 2022.

وسيحاول ليفربول أن يكون سباقا بالتوقيع مع أمرابط، خاصة مع اهتمام أندية إنجليزية منافسة، مثل مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر.

ولفت أمرابط الأنظار بعد أداء استثنائي قدمه في المونديال مع منتخب بلاده المغرب، أمام كبرى منتخبات أوروبا، الأمر الذي وضعه في قائمة أفضل لاعبي وسط الميدان في البطولة، بالنسبة للمحللين.

يذكر أن أمرابط متبقي على عقده مع ناديه الحالي فيورنتينا الإيطالي، عاما ونصف، مما يعني أن فيورنتينا قد يخفض سعره من أجل بيعه وتحقيق ربح مادي، بدلا عن التخلي عنه مجانا في صيف 2024.