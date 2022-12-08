واستبق المنتخب الهولندي اللقاء بتصريحات ركزت على التهديد الذي يمكن أن يشكله ميسي في المباراة.

وقال المدافع الهولندي ناثان أكي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنهم لم يتحدثوا عن مهاجم باريس سان جرمان في المعسكر الهولندي.

وأضاف أكي: "ميسي أحد أفضل اللاعبين في كل العصور. إيقافه سيكون صعبا للغاية. لم نتحدث عن ذلك بعد، لقد مررنا ببضعة أيام مريحة ولم نفكر في ميسي بعد".

وتابع: "الأمر لا يقتصر على ميسي فقط، فهم يمتلكون لاعبين رائعين آخرين وستكون مباراة رائعة".

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