تتجه الأنظار الجمعة للقاء المرتقب بين هولندا والأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2022، والذي يتوقع أن يتميز بندية كبيرة وخصوصا مع مشاركة لاعبين مميزين أمثال ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك.
واستبق المنتخب الهولندي اللقاء بتصريحات ركزت على التهديد الذي يمكن أن يشكله ميسي في المباراة.
وقال المدافع الهولندي ناثان أكي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنهم لم يتحدثوا عن مهاجم باريس سان جرمان في المعسكر الهولندي.
وأضاف أكي: "ميسي أحد أفضل اللاعبين في كل العصور. إيقافه سيكون صعبا للغاية. لم نتحدث عن ذلك بعد، لقد مررنا ببضعة أيام مريحة ولم نفكر في ميسي بعد".
وتابع: "الأمر لا يقتصر على ميسي فقط، فهم يمتلكون لاعبين رائعين آخرين وستكون مباراة رائعة".
ماذا قال فان دايك عن مواجهة ميسي؟
- تجاهل فان دايك الإجابة على أسئلة بخصوص مواجهة ميسي، لكنه أقرّ بأن هولندا ستتعامل بحذر مع مواجهة الأرجنتين.
- التزم قائد هولندا بنفس العبارة في رده على أسئلة عديدة بشأن تعامله هو وباقي زملائه بالفريق مع الخطورة التي يمثلها ميسي في المواجهة التي تقام على استاد لوسيل.
- ذكر في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "لا يتعلق الأمر بي أو هولندا في مواجهة ميسي، إنها مباراة بين هولندا والأرجنتين".
- في رده على سؤال بشأن مدى قلقه بشأن الخطورة التي يمثلها اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات، قال فان دايك "لست قلقا، وإنما أشعر بالحذر مما يمكن للأرجنتين تقديمه في المباراة".
- أوضح أنه "فريق رائع يضم لاعبين رائعين وسيتعين علينا أن نقدم أداء جيدا على كل المستويات".
- أقرّ فان دايك بأن فريقه لم يصل لأفضل مستوياته في قطر رغم أنه لم يخسر أي مباراة وتصدر مجموعته.
- يسعى المنتخب الهولندي للفوز بكأس العالم بعد خسارة النهائي 3 مرات.