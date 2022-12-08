وتقدمت ماريا كليمنتي جارسيا مورينو، بطلب رسمي، لإدانة تصرف ميسي، جاء فيه: "يحث مجلس النواب بالكونغرس، وزارة الخارجية على إصدار إعلان ميسي شخصا غير مرغوب فيه داخل الأراضي المكسيكية، بسبب ازدرائه الواضح وعدم احترامه للمكسيك خلال كأس العالم".

واقعة مثيرة للجدل