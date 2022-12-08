وقال المدرب الهولندي في مقابلة مع قناة النادي الرسمية، إنه وضع أزمة رونالدو وراء ظهره، حيث لم يعد يفكر بها.

وفسخ النادي عقده مع رونالدو بالتراضي قبل يومين من انطلاق كأس العالم، في أعقاب مقابلة مثيرة وجه فيها النجم البرتغالي انتقادات لاذعة للإدارة، وقال إنه "لا يحترم تن هاغ".

وأوضح المدير الفني للفريق الذي يخوض معسكرا إعداديا في إسبانيا يضم اللاعبين غير المشاركين في المونديال: "لقد ذهب. هذا هو الماضي".

وأضاف تن هاغ: "ننظر الآن إلى الأمام ونتطلع إلى المستقبل".

وفشل رونالدو (37 عاما) في تقديم المستوى المرجو خلال كأس العالم، علما أنه بدأ احتياطيا في فوز البرتغال الكاسح على سويسرا 6-1، الثلاثاء، بآخر مواجهات دور الـ16.

ويبدو مستقبل صاحب الكرات الذهبية الخمس مجهولا، بعد أن نفى تقارير أشارت إلى احتمال انتقاله إلى النصر السعودي.