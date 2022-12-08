وكانت قطر توقعت تدفق 1.2 مليون زائرخلال البطولة، التي تستمر لمدة شهر تقريبا وتنتهي 18 ديسمبر.

ومن غير المرجح حدوث زيادة كبيرة في أعداد الزوار خلال هذه المرحلة، مع بقاء 8 منتخبات فقط في الدوحة و8 مباريات من أصل 64، في البطولة التي بدأت 20 نوفمبر الماضي.

وحدد المنظمون في وقت سابق فترة الذروة للضيوف الأجانب لتكون من 24 إلى 28 نوفمبر خلال مرحلة المجموعات المزدحمة، حيث كان 32 فريقا في قطر، مع إقامة 4 مباريات يوميا.

وأعد التقرير الصادر الأربعاء اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تنظم البطولة، وقال إن أول 17 يوما من كأس العالم شهدت حضور 765.859 زائرا أجنبيا، أكثر من نصفهم غادروا الآن.

وسجل التقرير 1.33 مليون تذكرة لمشاهدة المباريات و3.09 مليون تذكرة بيعت عبر الملاعب الثمانية في قطر خلال البطولة.

ومن المتوقع أن يتدفق المزيد من الزوار إلى قطر للمشاركة في المباريات الجماهيرية، وبعد أن رفعت السلطات قيود الدخول إلى أراضيها عن مواطني دول الخليج الأخرى والمقيمين فيها.

وفي وقت سابق، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن نسبة الحضور إلى الملاعب في قطر تجاوزت النسبة خلال الفترة المماثلة في مونديال روسيا 2018.