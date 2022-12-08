وسجل هدفي الأهلي المهاجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو (17) وهو أول أهدافه مع الفريق هذا الموسم، والبرازيلي برونو سافيو (30).

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول، بينما تلقى المحلة الهزيمة الأولى هذا الموسم وتجمد رصيده عند 10 نقاط، تراجع بها للمركز الثالث.

في المقابل، استعاد الزمالك نغمة الانتصارات بفوزه على طلائع الجيش برباعية نظيفة، تناوب على تسجيلها أحمد سيد "زيزو" (44) وإمام عاشور (57) وأحمد فتوح (83) والبديل يوسف أسامة نبيه (90+4)، بينما أهدر زيزو ركلة جزاء (76).

ورفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش الذي تلقى الخسارة الثانية تواليا عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وواصل بيراميدز انتصاراته للمباراة الثالثة تواليا، بفوزه على ضيفه المقاولون العرب بهدفين نظيفين، سجلهما رمضان صبحي (33) والتونسي فخر الدين بن يوسف (87 من ركلة جزاء).

وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 11 نقطة ارتقى بها للمركز الثالث بفارق الأهداف عن الزمالك، وتجمد رصيد المقاولون العرب عند 6 نقاط في المركز العاشر.

واقتنص الداخلية نقطة ثمينة بتعادله مع مضيفه فاركو بنتيجة 1-1.