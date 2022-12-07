بانون دخل في نهاية مواجهة إسبانيا والمغرب، لتنفيذ ركلة ترجيحية، كونه لاعب متخصص بهذه الركلات، لكن حارس إسبانيا أوناي سيمون تصدى للركلة.

وفي حديثه لموقع "كود" المغربي، قال بانون إن مدرب المنتخب وليد الركراكي أخبر اللاعبين قبل تنفيذ ركلة الجزاء بأن "يصفوا النية"، مشيرا إلى أن هذا هو ما فعلوه بالضبط.

وقال بانون: " أعتذر للجمهور المغربي على طريقة تنفيذي لركلة الترجيح. لم أكن راضيا عما حصل، أعرف أن هناك لاعبين كبارا في المنتخب الإسباني أضاعوا بدورهم ركلات ترجيح".

وأكد بانون أن التأهل هو إنجاز تاريخي "لا ينسى"، وإن الطموح "يزداد"، مشيرا إلى أن هدفهم دائما الحصول على اللقب، منذ اليوم الأول.