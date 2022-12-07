وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر حارس أمن مغربي، وهو يؤدي مهمته ويراقب الجمهور في المدرجات، بينما يخوض منتخب بلاده المباراة التاريخية أمام إسبانيا خلفه.

وبينما سدد أشرف حكيمي الركلة الحاسة التي أهلت بلاده، عرف حارس الأمن بالنتيجة عند رؤيته ملامح الجماهير العريضة، فلم يتمالك نفسه وانهمر بالبكاء.

وعند تقريب الصورة، تبين أن حارس الأمن مغربي الجنسية، وفقا لبطاقته التعريفية، وأن اسمه فخر الدين درويش.

وانهالت التعليقات التي تشيد "باحترافية" درويش، والتزامه بعدم متابعة المباراة، والتركيز على الجوانب الأمنية، إلا أنه لم يتمالك نفسه من البكاء عند تأهل منتخب بلاده بدور ربع النهائي، لأول مرة بالتاريخ.