وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنصيري وهو على المدرجات يقبل والده بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح.

وفي صورة أخرى ظهر اللاعب جواد الياميق إلى جانب النصيري وهو يعانق والد الأخير فرحا بالتأهل إلى ربع نهائي مونديال قطر، حيث سيقابل منتخب البرتغال السبت المقبل.

كذلك نشر المشجعون المغاربة صورة للنجم أشرف حكيمي وهو يقبل والدته بعد الفوز "التاريخي".

وتغلب أسود الأطلس على منتخب إسبانيا 3-0 في ركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل 0-0.

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا، إذ بات أول فريق عربي يتأهل لربع نهائي المونديال، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي وإفريقي ومغربي يصل لهذا الدور.