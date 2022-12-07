وتغلب أسود الأطلس على منتخب إسبانيا 3-0 في ركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل 0-0، ليضربوا موعدا مع البرتغال، السبت المقبل، في دور الثمانية.

وخلال مباراة إسبانيا، مساء الثلاثاء، في ملعب المدينة التعليمية، خرج 3 من اللاعبين المهمين في التركيبة الدفاعية للمدرب وليد الركراكي بسبب الإصابة.

خرج الظهير الأيسر نصير مزراوي في الدقيقة 82 بعد إصابته ودخل مكانه يحيى عطية الله.

استبدل قلب الدفاع نايف أكرد أيضا بعد إصابته العضلية، وتم استبداله بجواد ياميق، في الدقيقة 84.

تعرض القائد، قلب الدفاع رومان سايس لإصابة عضلية وغادر في الدقيقة 113 ودخل مكانه بدر بانون.

وسيعكف الجهاز الطبي للمغرب برئاسة عبد الرزاق هيفتي على تجهيز هذا الثلاثي للمباراة المقبلة، وتعد مهمته حساسة للغاية في ظل ضيق الوقت.

وحقق منتخب أسود الأطلس إنجازا تاريخيا، إذ بات أول فريق عربي يتأهل لربع نهائي المونديال، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي وأفريقي ومغربي يصل لهذا الدور.