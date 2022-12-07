وودعت إسبانيا كأس العالم على يد منتخب المغرب، الذي تأهل لدور الثمانية بعد فوز تاريخي بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وهذا ما كتبه راموس (36 عاما) الذي يغيب عن منتخب بلاده، على حسابه بموقع "فيسبوك" عقب المباراة:

• "اليوم أكثر من أي وقت مضى أنا فخور بعلمنا. فخور ببلادنا وفخور بلاعبينا".

• "إسبانيا لا تخسر. إسبانيا تتعلم. إسبانيا تسقط، تتعثر، لكنها تقوم وتواصل المسيرة".

• "سنعود، وسنعود أقوى. هيا يا إسبانيا".

وكان راموس الفائز بكأس العالم 2010 استبعد من قائمة "لا روخا" لكأس العالم، بعد إصابة حرمته من اللعب بانتظام مع باريس سان جرمان الفرنسي.

وأعلن المدير الفني للمنتخب لويس إنريكي قائمة خلت من بعض أصحاب الخبرة، مثل راموس ولاعب الوسط تياغو ألكانتارا والمدافع ماركوس ألونسو والحارس دافيد دي خيا.