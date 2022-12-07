وحققت البرتغال فوزا كاسحا على سويسرا بنتيجة 6-1، في مباراة شهدت مشاركة رونالدو في الربع ساعة الأخير، بعد أن بدأها احتياطيا على غير العادة.

وفي حديثه إلى الصحفيين عقب اللقاء، قال سانتوس إن قرار استبعاد القائد من التشكيلة الأساسية كان "تكتيكيا"، رغم ما بدا أنه غضب من جانب رونالدو عقب استبداله أمام كوريا الجنوبية بآخر مواجهات المجموعة الثامنة.

تصريحات سانتوس بشأن استبعاد رونالدو:

• "شرحت الأمر بالفعل. لن أشرح ذلك مرة أخرى. إنهم (لاعبو سويسرا) مختلفون. (استبعاد رونالدو) كان من خطة المباراة".

• "كان هذا ما اعتقدت أننا سنحتاجه لهذه المباراة ضد سويسرا".

• "لا توجد مشكلة بيني وبين رونالدو. لقد كنا أصدقاء لسنوات عديدة. اللاعبون يتخذون القرارات. الأمور لا تؤثر علينا".

وكانت مفاجأة سانتوس في اللقاء الدفع بالشاب غونزالو راموس (21 عاما) بدلا من رونالدو (37 عاما)، الذي أبهر الجميع بأدائه وسجل ثلاثية (هاتريك).

ودفع سانتوس بمهاجم بنفيكا البرتغالي لقيادة خط الهجوم، رغم أنه ظهر لأول مرة قبل 3 أيام فقط من انطلاق كأس العالم في مباراة ودية.

ولعب راموس 10 دقائق فقط كبديل في المونديال، لكن بدا وكأنه ينتمي إلى فئة اللاعبين المخضرمين في البطولات الكبرى بأداء لا يُنسى للبرتغال، التي لم تتأثر بغياب رونالدو، البديل الذي تم إلغاء هدف له بداعي التسلل.

وقاد راموس البرتغال إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ 16 عاما، حيث يواجه المغرب الذي تخطى إسبانيا بعد مباراة ملحمية انتهت بركلات الترجيح.