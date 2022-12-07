وتأهل منتخب المغرب بعد أن فجر مفاجأة مدوية بإطاحة إسبانيا في دور الـ16، كما اكتسح منتخب البرتغال نظيره السويسري بنتيجة 6-1.

وستتوقف مباريات البطولة ليومي الأربعاء والخميس، على أن تستأنف المنافسات الجمعة.

وهذه مواجهات دور الـ8 المرتقبة من المونديال الساخن، ومواعيد إقامتها بتوقيت أبوظبي:

• البرازيل - كرواتيا.. الجمعة 7 مساء.

• الأرجنتين - هولندا.. الجمعة 11 مساء.

• المغرب - البرتغال.. السبت 7 مساء.

• إنجلترا - فرنسا.. السبت 11 مساء.