وأطاح منتخب المغرب نظيره الإسباني بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقالت وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية، إن الملك محمد السادس تلقى اتصالات هاتفية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والغابوني علي بونغو أونديمبا، والسنغالي ماكي سال.

كما تلقى الملك اتصالا هاتفيا من الأمير الحسن بن طلال من الأردن.

وأعرب الرؤساء الثلاثة والأمير الحسن بن طلال في الاتصالات الهاتفية، عن "أحر تهانئهم للملك إثر هذا الإنجاز التاريخي"، الذي أصبح المغرب بفضله أول بلد عربي يبلغ هذه المرحلة من كأس العالم.