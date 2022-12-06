وفي تصريحه للصحفيين عقب نهاية المباراة، قال إنريكي: "سيطرنا تماما على المباراة، من المخجل أن الأمور سارت بهذا الشكل".

وأضاف: "اللعب أمام فريق مثل المغرب يبذل لاعبوه جهدا كبيرا هو أصعب شيء".

وتابع: "دفعنا الثمن في ركلات الترجيح، لكني فخور للغاية بالفريق وبكل اللاعبين. أشعر بالأسف حول النتيجة لكنني أهنئ المغرب".

وعن ركلات الترجيح، أوضح لويس: "أتحمل المسؤولية لأنني أنا من اخترت أول 3 لاعبين ينفذون ضربات الجزاء.. بونو حارس رائع في ركلات الترجيح واليوم كان رائعا".

وفاز المغرب بنتيجة (3-1) على إسبانيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي سلبيا بدون أهداف.