لم يكن فوز المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح محض صدفة، تعلق الأمر بعمل رائع للمدرب وليد الركراكي قائد كتيبة الأسود الذي نجح في التغلب على لويس إنريكي مدرب إسبانيا.