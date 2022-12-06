أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مساء الثلاثاء، أن المستحيل ليس مغربيا ولا عربيا، تعليقا على فوز أسود الأطلس على إسبانيا، وتأهلهم إلى دور الثمانية في كأس العالم.