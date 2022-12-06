المغرب تعادل سلبيا مع إسبانيا في الوقتين الأصلي والإضافي قبل أن يفوز بركلات الترجيح بفضل تألق حارسه ياسين بونو الذي تصدى لركلتين.

وينتظر المغرب الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا لمعرفة منافسه القادم في دور الثمانية، ليبحث عن إنجاز آخر غير مسبوق للعرب ببلوغ نصف النهائي.