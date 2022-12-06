وانتصر المغرب 3-صفر في ركلات الترجيح عقب تعادل الفريقين دون أهداف بعد وقت إضافي في استاد المدينة التعليمية، ليصبح المنتخب المغربي أيضا أول فريق إفريقي يصل هذه المرحلة في كأس العالم من ذغانا في نهائيات 2010.

وسجل أشرف حكيمي، المولود في إسبانيا وخريج أكاديمية ريال مدريد، الركلة الحاسمة في شباك الحارس الإسباني أوناي سيمون بعد فشل لاعبي إسبانيا في تسجيل أي من ركلاتهم.

وخلال 90 دقيقة ثم الوقت الإضافي، استحوذت إسبانيا على الكرة لفترات أطول لكنها فشلت في صنع فرص حقيقية أمام الدفاع المغربي الصلب.

ويلتقي المغرب في دور الثمانية مع البرتغال أو سويسرا.

وهذه هي ثاني مباراة في دور الـ16 تحسم بالضربات الترجيحية، بعد مباراة أمس بين اليابان وكرواتيا، والتي انتهت لصالح الأخيرة.

وأجريت المباراة على أرضية استاد المدينة التعليمية، وأدارها الحكم فيرناندو رباليني، بمساعدة كل من جون بابلو بيلاتي ودييغو بونفا ورافائيل كلاوس.

وضمت تشكيلة "أسود الأطلس": ياسين بونو - أشرف حكيمي - نصير المزراوي - سفيان أمرابط - نايف أكرد - غانم سايس - حكيم زياش - عز الدين أوناحي - سليم أملاح - سفيان بوفال - يوسف النصيري.

فيما جاءت تشكيلة منتخب "لاروخا" على الشكل التالي: سيمون - رودريغو - لابورتي - ألبا - لورينتي - بوسكيتس - جافي - بيدري - أولمو - فيران - أسينسيو.