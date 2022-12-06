ووقع الحادث أثناء خروج رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إيتو من ملعب 974 في الدوحة، عقب مشاهدته مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ16 لكأس العالم 2022.

وأظهر الفيديو اعتداء إيتو بالضرب على شخص يحمل كاميرا، رغم محاولة العديدين إثناء نجم برشلونة وإنتر ميلان السابق.

وتأكد فيما بعد أن الشخص الذي تعرض للاعتداء، هو اليوتيوبر الجزائري، سعيد المومني، حيث نشر مقطع فيديو على قناته في يوتيوب، ليروي ما حدث له.

وقال مومني إنه سأل إيتو عما إذا كان قد قدّم رشوة للحكم باكاري غاساما، وهو السؤال الذي أزعج النجم الكاميروني السابق وجعله يدخل في حالة غضب.

واستعرض اليوتيوبر الكدمات الموجودة في جسده جراء الضرب، كما أظهر كاميرته المُحطمة.

ويشير ماموني إلى الحكم الغامبي غاساما، الذي أدار مباراة الجزائر والكاميرون في إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز الكاميرون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للوقت الإضافي.

واحتج الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حينها، على أداء الحكم وطالب بإعادة المباراة، التي كانت سببا في إقصاء "محاربي الصحراء" من مونديال 2022.