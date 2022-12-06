وسيكون منتخبا المغرب أو أسود الأطلس وإسبانيا أو الماتادور طرفي المباراة النارية التي ستقام على استاد المدينة التعليمية.

وتبدو المباراة صعبة بالنسبة لأسود الأطلس، ولكنها بالتأكيد ليست مستحيلة، خصوصا بعد أن نجح المنتخب المغربي بالتفوق على منتخب بلجيكا ذي التصنيف العالي عالميا، وبعد فوز اليابان على الماتدور في آخر مباريات المجموعة الخامسة.

وتأهل منتخب المغرب إلى الدور ثمن نهائي بمونديال 2022، بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، من الفوز على كل من بلجيكا وكندا، والتعادل مع كرواتيا.

أما منتخب إسبانيا، فقد تأهل إلى دور الستة عشر من كأس العالم 2022 باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على كوستاريكا والتعادل مع ألمانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب اليابان.

تاريخ مواجهات المغرب وإسبانيا

سبق وأن تواجه المنتخب المغربي أمام إسبانيا في 3 مباريات، جميعها مباريات رسمية، خسر في اثنتين وتعادل في الثالثة.

الأولى: في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 1962، وتواجه المغرب مع إسبانيا في مباراة الذهاب في 12 نوفمبر عام 1961، وخسرها بهدف دون مقابل.

الثانية: هي مباراة الإياب، وأقيمت في 23 نوفمبر 1961، وتمكن المنتخب الإسباني من الفوز على المغرب، بثلاثة أهداف لهدفين وبالتالي شارك المنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم 1962 في تشيلي.

الثالثة: التقى أسود الأطلس مع الماتدور في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

الإنفوغرافيك المرفق يوضح تاريخ المواجهات بين المنتخبين، وكيفية تأهلهما لدور الستة عشر خلال البطولة الجارية حاليا في قطر.