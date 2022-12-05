وانتقل المنتخبان إلى الضربات الترجيحية بعد نهاية شوطي المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسجل هدف اليابان اللاعب دايزن مايدا في الدقيقة 43، قبل أن يعدل إيفان بيريسيتش النتيجة لكرواتيا في الدقيقة 55.

وحُسمت الضربات الترجيحية لصالح رفاق لوكا مودريتش بنتيجة 3-1.

وكان المنتخب الكرواتي تأهل إلى الدور الثاني من المجموعة السادسة بـ5 نقاط، بينما تأهلت اليابان متصدرة المجموعة الخامسة بـ6 نقاط.

وبذلك، ستلاقي كرواتيا الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، والتي ستجرى في وقت لاحق اليوم.