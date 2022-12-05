وكتب رومانو على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أن النصر السعودي قد العرض الرسمي لرونالدو، الأسبوع الماضي.

ويشمل العقد مبلغ 200 مليون يورو سنويا حتى عام 2025، على أن يتضمن العقد أيضا صفقات رعاية.

وقال رومانو، الذي يعرف بأنه صحفي الانتقلات الشهير، إنه يجري حاليا فحص الوثائق، ومع ذلك أشار إلى أنه لم يجر التوقيع على أي شيء حتى الآن من جانب رونالدو أو حتى موافقة أولية فالتركيز حاليا على كأس العالم.

وبعدما فسخ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الشهر الماضي عقده مع النجم البرتغالي بالتراضي، تحدثت تقارير عدة عن أن وجهة رونالدو المقلبة هي النصر السعودي.