وكرّرت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، السيناريو الكارثي لنسخة عام 2018 وخرجت من الدور الأول في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، رغم فوزها على كوستاريكا 4-2، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وفي رسالة طويلة نشرها اللاعب، البالغ من العمر 33 عاما، على حسابه في إنستغرام، قال مولر: "كانت موجة من العواطف. التوقع والطموح والسياسة والرفض والهزيمة والأمل والاعتراف بعد المباراة الثانية، ثم مع فوزنا الأول بالبطولة جاء في نفس الوقت الإقصاء، وبالتالي الكارثة الكاملة".

وأضاف: "هناك الكثير من التناقضات. من الأصعب مما كان في هذه النسخة من كأس العالم تفسير ما حدث بشكل صحيح. السؤال الكبير هو: ماذا حدث؟.. سأحتاج بعض الوقت هذه المرة لتنظيم كل شيء".

وتابع مولر: "شكرا جزيلا لكل من دعمنا كفريق ولكل من دعم شخصي خلال الأسابيع القليلة الماضية - حتى في اللحظات الصعبة!"

واستهل منتخب ألمانيا مشواره في كأس العالم 2022 بهزيمة مفاجئة أمام نظيره الياباني (1-2)، قبل أن يتعادل مع إسبانيا (1-1) ويفوز على كوستاريكا (4-2).

وبذلك، اكتفى بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.