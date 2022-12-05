واختار حكيمي، الذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية، أن يدافع عن قميص المغرب لا أن يكون ضمن صفوف الماتادور الإسباني، رغم أنه يمكنه ذلك حيث ولد وترعرع هناك.

ولدى حكيمي، الذي يلعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، قناعة أن لدى أسود الأطلس فرصة كبيرة في الفوز على إسبانيا في دور الـ16، غدا الثلاثاء على استاد المدينة التعليمية.

وقال حكيمي في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية: "على إسبانيا أن تخاف منا".

وأضاف: "نحن نعرف كيف تبدو إسبانيا، الفريق الذي يجب أن يحترم كثيرا"، لكنه أوضح أن المدرب وليد الركراكي نقل إلى لاعبيه في منتخب المغرب عقلية الفوز ولم يعد مهما الفريق الذي سيواجهه أسود الأطلس.

ولفت المدافع المغربي إلى أن أسود الأطلس "تمكنوا من معادلة كرواتيا والفوز على كندا وبلجيكا وهذه منتخبات قوية ولماذا لا نهزم الفريق التالي. إسبانيا تعلم أننا تصدرنا المجموعة وعليهم أن يخافوا منا".

في المقابل، لا ينكر حكيمي فرص الإسبان في الفوز، "لأنهم يحتلون منذ انطلاق كأس العالم واحدة من أولى 5 مراتب في هذه البطولة، لكننا واثقون للغاية (من أنفسنا)، وسنحاول اللعب والفوز عليهم (الإسبان)".