وقال لاعب وسط برشلونة “المغرب منافس معقد، خاصة على المستوى الجسدي. لقد وصلوا لهذا الدور من خلال تحقيق نتائج جيدة جدًا وعليك أن تحترمهم".

وفي مقابلة مع صحيفة سبورت الإسبانية، قال اللاعب الإسباني "المغرب فريق غير مشهور بشكل كبير، لكنه لاعبيه يتمتعون بقدرات كبيرة".

وحول المراجع التي لديه عن المنافس أضاف: "لم ندرس المغرب بعمق حتى الآن، نقوم بهذا الأمر قبل المباراة بيوم أو يومين. يخبرنا المدرب بنقاط القوة والضعف رغم أننا رأينا مباريات كأس العالم ونعرف كيف يلعبون".

وعن علاقته بالهاجم المغربي عبد الصمد الزلزولي المعار من برشلونة إلى أوساسونا، قال بيدري "لم تتح لي الفرصة للتحدث معه. أنا متأكد من أنني سأتحدث معه لأن علاقتنا جيدة للغاية، رغم أنه من الصحيح ألا أتحدث كثيرًا على الهاتف. كنت أضحك كثيرا معه عندما كان يلعب معنا".