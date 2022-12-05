وتأتي الاستعدادات الأمنية كإجراء استباقي لمنع تكرار سيناريو أحداث الشغب التي شهدتها شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل وأدت إلى تخريب ممتلكات عامة واعتقال عشرة أشخاص، إثر فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية فإن الشرطة تعمل على إعداد جهاز خاص يضم عدد من الوحدات المتخصصة في حفظ النظام العام لتأمين يوم المباراة الهامة.

وكشفت ذات المصادر أن التعزيزات الأمنية ستتركز في مختلف المدن والأحياء التي تعرف تواجد عدد كبير من المغاربة والذين يرتقب أن يخرجوا للاحتفال في حال فوز منتخب بلادهم.

ويرتقب أن يلتقي منتخب "أسود الأطلس" و"الماتادور" يوم الثلاثاء الساعة السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي في لقاء فاصل لحسم هوية المتأهل إلى مباراة ربع نهائي مونديال قطر2022.

تحذيرات من أعمال شغب

ومنذ الإعلان عن المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره الاسباني، أطلقت دعوات متفرقة بضرورة التحلي بالروح الرياضية والالتزام بقيم الاحترام المتبادل سواء في حالة الفوز أو الخسارة.

ولفتت القنصلية المغربية في مدريد إلى أهمية تكثيف الجهود من أجل تفادي أي مواجهات مع أنصار المنتخب الإسباني، وتجنب أعمال الشغب التي يترتب عنها تخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتهدد أمن وسلامة المواطنين.

من جانبه دعا رئيس بلدية "كارتاخينا" بمنطقة مورسيا، دييغو خوسيه ماتيوس، إلى الاحترام المتبادل أثناء الاحتفالات في نهاية هذه المباريات التي ستفرز فائزا واحدا، حسب ما نقلت صحيفة "لا أوبينيون دي مورسيا" الإسبانية.

ويمثل المغاربة أول جالية أجنبية في إسبانيا حيث يبلغ عددهم حوالي 767 ألف و223 مغربيا، حتى يناير 2022، حسب معطيات المعهد الوطني الإسباني للإحصاء.

يقول الحبيب شباط الفاعل المدني وعضو الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني بمنطقة الأندلس: إن جوا من التفاؤل والتوتر يسود أجواء المغاربة في إسبانيا في انتظار المواجهة الهامة التي ستجمع بين منتخب دولة الإقامة والبلد الأم".

واعتبر شباط في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الإنزال الأمني الكبير ومنع الاحتفال في مثل هذه المناسبات الكروية قد يكون من بين الأسباب التي تؤدي إلى اندلاع أعمال الشغب والمواجهات التي تخلف خسائر مادية في ملك الغير.

ولا يتوقع المتحدث تكرار سيناريو أحداث الشغب التي عاشتها العاصمة البلجيكية بروكسل مؤخرا، لافتا إلى أن المباراة التي جمعت بين المغرب وإسبانيا في مونديال روسيا قبل 4 سنوات لم تسجل أي أحداث عنف تذكر.

ويشدد شباط، على أن اندلاع أعمال الشغب وإضرام النيران بالممتلكات العامة والخاصة يعتبر سلوكا مرفوضا ولا يخدم سوى أجندات الأطراف المعادية لمصالح المهاجرين في الدول الأوربية.

مواجهة نارية

ويؤكد عدد من المتتبعين للشأن الكروي أن المخاوف الأمنية من اندلاع أعمال شغب في إسبانيا تجد ما يبررها، وذلك نظرا لأهمية المباراة التي ستجمع بين المنتخبين المغربي والإسباني والتي توصف بـ"القوية" حيث يطمح كل منهما لانتزاع بطاقة التأهل إلى دوري ربع النهائي.

وبلغ المنتخب المغربي ثمن نهائي كأس العالم كمتصدر للمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما احتل المنتخب الإسباني المركز الثاني في مجموعته الخامسة التي عادت صدارتها لليابان.

وكانت آخر مباراة رسمية جمعت بين منتخبي البلدين الجارين قد انتهت بنتيجة التعادل (2-2) ضمن منافسات الدور الأول من نهائيات كأس العالم روسيا 2018.