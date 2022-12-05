يعكس الحِملَ الذي يقع على عاتق اللاعبين في المنتخبات المشاركة في مباريات المونديال، مما يزيد من الضغوط النفسية عليهم، لضمان تقديم أفضل أداءٍ ممكن.

وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء أن القلق الذي قد يعيشه اللاعب في ساحات المونديال، من شأنه أن يؤدي به إلى بلوغ مستوى العدوانية، والخروج عن الروح الرياضية، وبالتالي ارتكابه مخالفات وأخطاء قد تؤثر على نتائج المباراة.

وبيّن خبراء الرياضة أن قرارات الحكام وعمليات الشحن النفسي الزائدة عن الحد الطبيعي، التي يتلقاها اللاعبون من الجمهور والإعلام، قد تشعرهم بالمسؤولية الكبيرة مما قد يؤثر سلبا على أدائهم.

وفي حديث عن الموضوع مع "سكاي نيوز عربية"، قال اللاعب الدولي الأردني السابق، بسام الخطيب: