ويسعى ميسي، البالغ من العمر 35 عاما هو هداف الأرجنتين عبر العصور لإحراز اللقب الوحيد الذي استعصى عليه، أي بطولة كأس العالم.

وانضم ميسي إلى أكاديمية برشلونة وعمره 13 عاما ليصبح أيضا الهداف التاريخي لنادي برشلونة، برصيد 672 هدفا سجلها في 778 مباراة، قبل أن ينتقل إلى ملعب الأمراء حيث انضم إلى فريق باريس سان جرمان العام الماضي، حيث خاض 53 مباراة، سجل فيها 23 هدفا.

ومع منتخب بلاده، خاص ميسي 169 مباراة، أحرز خلالها 94 هدفا.

وفي المجمل، أحرز ليونيل ميسي 789 هدفا في مسيرته، وحقق 338 تمريرة حاسمة.

ويشارك ميسي في كأس العالم للمرة الخامسة وقال إنها ستكون بطولته الأخيرة، مما يجعل من المهم بالنسبة له الفوز باللقب إذا أراد معادلة إرث سلفه الراحل في ارتداء القميص رقم 10 دييغو مارادونا.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورتين لميسي واحدة بقميص البارسا في بداياته بـ"كامب نو"، والأخرى له بقميص الأرجنتين في مونديال 2022.

وكتب حساب برشلونة على الصورة: 1000 مباراة - 789 هدفا - 338 تمريرة حاسمة.