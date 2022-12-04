وشهدت مباراة الأوروغواي وغانا التي انتهت بفوز المنتخب الجنوب أميركي بهدفين دون مقابل، توترا واعتراضات من قبل لاعبي "السيليستي" على الحكم دانييل سيبير.

وأظهر مقطع فيديو خيمينيز وهو يضرب أحد مدراء مسابقات "فيفا" في مؤخرة رأسه، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم تتأهل أوروغواي لدور الـ16 في مونديال قطر بسبب فوز كوريا الجنوبية على البرتغال بنتيجة 2-1، الأمر الذي جعل فارق الأهداف يحسم الأمر لصالح "النمور الآسيوية".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن خيمينيز قد يواجه الإيقاف لمدة 15 مباراة، إذا تم الإبلاغ عن الضرب الظاهر في الفيديو.

ووفق الصحيفة فإنه تم إدراج المرفقين كشكل من أشكال الهجوم في ملاعب كرة القدم، مشيرة إلى أن إيقاف اللاعب قد يشمل أيضا مبارياته مع ناديه أتليتيكو مدريد.

ولفتت الصحيفة أن تصرف خيمينيز يترتب عليه غرامة لا تقل عن 4343 جنيها إسترلينيا (5341 دولارا أميركيا)، قابلة للزيادة 4 أضعاف إن وثق عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.