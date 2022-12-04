ونقلت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية عن إنريكي قوله، إن "بإمكاننا لعب 120 دقيقة وركلات ترجيح. لكن ركلات الترجيح ليست لعبة حظ".

واعتبر المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني أن "الفريق الذي يتحكم في أعصابه بشكل أفضل والذي يتمتع بأعلى جودة وأفضل حارس مرمى هو من يفوز".

وخاضت إسبانيا ركلات الترجيح 11 مرة في البطولات الكبرى، فازت خلالها 6 مرات وخسرت 5، وفي آخر مواجهة تلقت هزيمة أمام إيطاليا في نصف نهائي "يورو 2020" العام الماضي.

ولعب منتخب "لا روخا" ركلات الترجيح مرتين في "يورو 2020" ضد سويسرا وإيطاليا، علما أن داني أولمو وسيرجيو بوسكيتس وألفارو موراتا ورودري هم الوحيدون في التشكيلة الحالية الذين سددوا ركلة ترجيح.